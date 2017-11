Maradona et Lineker seront réunis lors du tirage au sort de la Coupe du monde

Zurich — Diego Maradona sera réuni sur scène avec son rival de la Coupe du monde, Gary Lineker, lors du tirage au sort final à Moscou la semaine prochaine. Maradona représentera l’Argentine au palais du Kremlin à Moscou, où les huit nations ayant déjà remporté une Coupe du monde enverront une célébrité pour participer au tirage au sort. Maradona a été capitaine de l’Argentine lors de sa conquête du titre en 1986, éliminant l’Angleterre de Lineker en quarts de finale grâce à son but inscrit par la « main de Dieu » à Mexico. Quelques minutes plus tard, Maradona a marqué l’un des plus beaux buts de l’histoire de la Coupe du monde, avant que Lineker ne réduise l’écart pour l’Angleterre lors d’une défaite de 2-1. Maradona a été élu le joueur du tournoi et Lineker a été le meilleur buteur avec six buts. Lineker agira comme hôte de la cérémonie réunissant 32 nations, le 1er décembre. L’Angleterre sera officiellement représentée par Gordon Banks, gardien de l’équipe de 1966.Les autres assistants au tirage sont Laurent Blanc, Cafu, Fabio Cannavaro, Diego Forlan, Carles Puyol et Nikita Simonyan pour la Russie. L’ancien attaquant allemand Miroslav Klose amènera sur scène le trophée de la Coupe du monde.