L’Impact de Montréal a annoncé jeudi qu’il avait exercé l’option du contrat de six joueurs, portant le total à 22 joueurs sous contrat en vue de la saison 2018. L’Impact a exercé l’option des contrats du gardien Evan Bush, des défenseurs Kyle Fisher et Daniel Lovitz, des milieux de terrain David Choinière et Michael Salazar, de même que de l’attaquant Nick DePuy.