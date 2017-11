Le sélectionneur italien Ventura est congédié

Photo: Miguel Medina Agence France-Presse

Rome — Le sélectionneur italien Gian Piero Ventura a été congédié à la suite de l’échec de la Squadra Azzurra dans sa tentative de se qualifier pour la Coupe du monde de soccer. Ventura part donc après avoir été vertement critiqué pour ses choix tactiques, qui ont mené à l’exclusion de l’Italie de la plus prestigieuse compétition internationale pour la première fois en six décennies. Un communiqué publié par la fédération a indiqué que Ventura « n’est plus l’entraîneur de la sélection nationale ». L’Italie, quadruple championne de la Coupe du monde, s’est inclinée 1-0 devant la Suède dans un duel éliminatoire lundi.