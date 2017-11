Photo: Scott Heppell Associated Press

L’Impact de Montréal a trouvé l’entraîneur-chef qui aura comme mission de ramener l’équipe en éliminatoires. Il s’agit du Français Rémi Garde.



La formation de la Major League Soccer en a fait l’annonce au cours d’une conférence de presse.



Garde devient ainsi le cinquième entraîneur-chef du club depuis son arrivée en MLS, en 2012. Il succède à Mauro Biello, qui a été congédié à la fin de la dernière campagne.



Natif de L’Arbresle, Garde est âgé de 51 ans. Il a été l’entraîneur-chef de l’Olympique lyonnais de 2011 à 2014, avec lequel il a remporté la Coupe de France et le Trophée des champions en 2012. Il a aussi dirigé, avec moins de succès, le club anglais d’Aston Villa, de novembre 2015 à mars 2016.



Comme joueur, il a évolué comme milieu de terrain avec l’Olympique lyonnais (1984-1993), le RC Strasbourg (1993-1996) et à Arsenal (1996-1999). Il a été sélectionné six fois par l’équipe nationale française , dont celle ayant pris part à l’Euro 1992.



Le président de l’Impact, Joey Saputo, a affirmé lors du bilan de fin de saison qu’il était à la recherche d’un entraîneur d’expérience, qui avait gagné au plus haut niveau en Europe. Il avait aussi affirmé avoir commencé ses recherches en juillet et avait rencontré plusieurs candidats européens et argentins.



Biello avait hérité du poste d’entraîneur-chef de manière intérimaire à la suite du congédiement de Frank Klopas à la fin du mois d’août 2015. Il avait ensuite guidé l’équipe jusqu’en demi-finale d’association et la mention intérimaire avait été retirée à la fin de la saison. L’Impact a ensuite atteint la finale de l’Est en 2016, mais l’équipe n’a pas été en mesure de se qualifier pour les éliminatoires cet automne.