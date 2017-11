MLS: Giovinco parmi les finalistes au titre de joueur par excellence

L’attaquant Sebastian Giovinco, le défenseur Justin Morrow et l’entraîneur Greg Vanney, du Toronto FC, ainsi que le défenseur Kendall Waston, des Whitecaps de Vancouver, figurent parmi les finalistes aux honneurs dans la MLS. Giovinco est en compétition avec l’attaquant David Villa, du New York City FC, le milieu de terrain offensif Diego Valeri, des Timbers de Portland, l’attaquant Nemanja Nikolic, du Fire de Chicago, et le milieu de terrain Miguel Almiron, du Atlanta United, pour l’obtention du trophée Landon Donovan, décerné au joueur par excellence du circuit. Giovinco a gagné l’honneur en 2015 et Villa en 2016. Morrow, Waston et Ike Opara, du Sporting de Kansas City, sont les finalistes au titre de défenseur de l’année. Waston, le capitaine des Whitecaps, avait terminé deuxième derrière Laurent Ciman, de l’Impact de Montréal, en 2015. La mention d’entraîneur de l’année se jouera entre Vanney, Gerardo « Tata » Martino, du United, et Veljko Paunovic, du Fire. Le Toronto FC, le Fire de Chicago et les Sounders de Seattle se disputent le trophée de l’esprit sportif. L’Impact de Montréal ne compte aucun représentant parmi les finalistes. Les vainqueurs seront dévoilés à partir de jeudi, le tout culminant avec l’annonce du joueur par excellence, le 4 décembre.