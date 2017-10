Prix FIFA: Cristiano Ronaldo sacré joueur de l’année

Photo: Ben Stansall Agence France-Presse

Londres — L’attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo a été sacré meilleur joueur par la FIFA pour la deuxième année de suite, lundi, lors de la cérémonie des Best FIFA Awards. Son doublé en finale de la Ligue des champions contre la Juventus de Turin reste encore dans les mémoires, d’autant plus qu’il lui a permis de terminer meilleur buteur de la compétition (12 buts), juste devant son rival du Barça Lionel Messi. Cette récompense en rajoute à la saison glorieuse du Real Madrid, qui a récolté une deuxième Ligue des champions consécutive, la douzième de l’histoire du club, en plus du Championnat d’Espagne. Le Français Zinédine Zidane, aux commandes de la puissance madrilène, a remporté le prix de l’entraîneur de l’année. Son compatriote Olivier Giroud a reçu le prix Puskas du plus beau but, pour son coup du scorpion réussi le 1er janvier avec Arsenal contre Crystal Palace. Le trophée de meilleure joueuse est revenu à Lieke Martens, victorieuse de l’Euro-2017 en août avec les Pays-Bas, tandis que Sarina Wiegman a été désignée entraîneure de l’année. Enfin, les amateurs du Celtic, le club de Glasgow, ont été élus meilleurs fans.