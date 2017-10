L’Impact montre la porte à l’entraîneur-chef Mauro Biello

L’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal, Mauro Biello, ne sera pas à la barre de l’équipe l’an prochain.



Le président de l’Impact, Joey Saputo, a annoncé lundi que Biello sera remplacé, tout comme son équipe d’adjoints.



Le congédiement de Mauro Biello survient au terme d’une saison difficile pour l’équipe montréalaise, qui a été écartée des séries éliminatoires.



Joey Saputo a indiqué que le prochain entraîneur-chef devrait être différent de ceux que l’équipe a connus par le passé. Il cherche un entraîneur qui a l’expérience des plus grandes ligues de la planète et qui peut avoir un impact significatif sur l’équipe, de la même manière qu’un joueur désigné.



« On sait que d’aller chercher un entraîneur de ce niveau-là, c’est un investissement, a-t-il dit. Un investissement, pas une dépense. »



M. Saputo souhaite que ce nouvel entraîneur puisse créer davantage de liens entre l’Impact de Montréal et son académie, qui développe les jeunes talents. Il faudra qu’il parle français, ou qu’il ait l’intention d’apprendre le français, a-t-il ajouté.