L’Impact rate des occasions et s’incline 1-0 contre le Toronto F.C.

Toronto — Déjà éliminé des séries éliminatoires de la MLS, l’Impact de Montréal n’a pas réussi à gâcher la fête à Toronto.

Jozy Altidore a inscrit le seul but du match et le Toronto F.C. a célébré son titre en saison régulière en blanchissant l’Impact 1-0, dimanche soir, au BMO Field.

Les hommes de Mauro Biello n’avaient signé qu’une seule victoire à leurs huit dernières parties, mais ils avaient défait leurs éternels rivaux 5-3, le 20 septembre. Quelques semaines plus tard, l’Impact (11-16-6) a tout tenté, mais plusieurs occasions gaspillées sont venues le hanter.

Malgré 18 tirs au but, dont cinq cadrés, les Montréalais n’ont pu éviter l’affront d’être blanchis et l’attaquant Matteo Mancosu sera probablement le premier à en faire des cauchemars. L’Italien a cogné à la porte à plusieurs reprises et il aurait pu marquer au moins deux buts, mais chaque fois, il a manqué de veine et s’est buté au gardien du TFC, Alexander Bono.

Altidore a pour sa part complété un jeu plutôt chanceux pour glisser le ballon à la droite du gardien Maxime Crépeau et dans le filet, à la 16e minute de jeu. L’attaquant du Toronto F.C. était à quelques pieds d’être hors jeu, mais une consultation vidéo a confirmé qu’il s’était détaché du défenseur Laurent Ciman au bon moment.

Le Toronto F.C. (20-5-8) était déjà assuré de terminer au premier rang de l’Association Est, mais il en a profité pour égaler le plus haut total de points obtenu au classement par une équipe en une saison (68). Le record avait été établi par le Galaxy de Los Angeles, en 1998.

L’Impact conclura sa saison en accueillant le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, dimanche après-midi, au Stade Saputo.