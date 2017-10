Ignacio Piatti sous contrat avec l'Impact jusqu’en 2020

Ignacio Piatti jouera encore longtemps avec l’Impact ; reste à savoir qui le dirigera.

Le Bleu-blanc-noir a annoncé mardi que Piatti avait accepté une prolongation de contrat qui pourrait prolonger l’aventure montréalaise de l’Argentin âgé de 32 ans jusqu’à la fin de la saison 2020.

Le contrat actuel de Piatti devait arriver à échéance à la fin du mois de juin 2018. Il a signé une prolongation d’une saison et demie, plus une année d’option à la discrétion de l’équipe.

« Je suis content de renouveler mon contrat. Merci au président, à Adam [Braz, le directeur technique] et merci à Nick De Santis [ancien directeur technique et actuel vice-président des relations internationales et du développement technique],qui m’a amené ici en 2014, qui m’a fait connaître cette ville magnifique et ce club que j’aime beaucoup », a dit Piatti.

La valeur du contrat de Piatti n’a pas été dévoilée, mais le président de l’Impact, Joey Saputo, a insisté pour dire qu’il serait payé comme « un des cinq meilleurs joueurs de la ligue ».

L’avenir de Piatti avec l’Impact avait été remis en cause en août, quand il avait déclaré après une victoire de 3-0 contre le Fire de Chicago qu’il ne lui restait peut-être qu’une dizaine de rencontres à jouer avec l’équipe. « “Nacho” est dans le top-5 de la ligue comme joueur et ce contrat reflète le fait qu’il va être payé comme un des top-5 de la ligue », a insisté Saputo.

Dossier Biello

Si le dossier Piatti est clos, celui de l’entraîneur-chef Mauro Biello demeure incertain.

Lors de la conférence de presse, Joey Saputo a refusé de commenter les rumeurs concernant le congédiement de Biello à la fin de la campagne. Il a toutefois nié les informations rapportées par différents médias concernant la venue d’Alessandro Nesta comme remplaçant de Biello, insistant pour dire qu’il n’avait pas eu de contact avec l’ancien défenseur de l’Impact et actuel entraîneur-chef du Miami FC, dans la NASL.

Il faudra donc attendre jusqu’à la fin de la saison pour connaître l’issue de cette saga. Déjà éliminé de la course aux séries dans la MLS, l’Impact rendra visite au Toronto FC dimanche, avant de conclure la saison en accueillant le Revolution de la Nouvelle-Angleterre le 22 octobre.