Andrés Iniesta signe «pour la vie» avec le FC Barcelone

Madrid — Andrés Iniesta est devenu le premier joueur à signer un contrat à vie avec le FC Barcelone, une entente qui lui permettra de jouer pour le club tant que sa condition physique le lui permettra. Le club a déclaré que le contrat d’Iniesta a été prolongé « pour la vie », sans fixer d’échéancier sur le moment de sa retraite. Le club n’a pas davantage dévoilé quel sera le rôle d’Iniesta après avoir mis fin à sa carrière de joueur. « Je resterai ici tant que ma condition physique et mon état d’esprit me permettront de continuer à jouer », a déclaré Iniesta.Son actuel contrat était valable jusqu’à la fin de cette saison. Le joueur de 33 ans a disputé 639 matchs avec le club depuis ses débuts avec le FC Barcelone, en octobre 2002. Il a marqué 55 buts depuis. Seul Xavi Hernandez compte plus de présences, avec 767. Ils sont suivis par Lionel Messi, avec 594.