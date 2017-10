Les derniers espoirs de l’Impact près de s’évanouir

Le calvaire de l’Impact achève enfin, alors que la formation montréalaise pourrait être officiellement éliminée de la course aux séries samedi.

L’Impact (11-15-6) accuse quatre points de retard sur les Red Bulls de New York (12-12-7) et le sixième et dernier rang donnant accès aux séries dans l’Association Est. Les Red Bulls pourraient éliminer l’Impact avec une victoire contre les Whitecaps de Vancouver, samedi. Le Bleu-blanc-noir profite d’un congé au cours du week-end et il reprendra le collier seulement le 15 octobre, lorsqu’il rendra visite au Toronto FC.

Toutefois, les Red Bulls ne font rien qui vaille depuis le début du mois d’août, eux qui n’ont pas gagné à leurs huit dernières sorties (0-3-5) et qui ont compilé un dossier de 1-4-5 à leurs 10 derniers matchs.

« Vancouver est une des meilleures équipes dans l’Ouest, puis ils accueillent Atlanta, qui est une bonne équipe. Ils affronteront ensuite le D.C. United, qui a obtenu plusieurs points au cours des dernières semaines. Autant nous voudrions tous dire depuis six semaines que c’est fini pour nous, la porte n’est toujours pas fermée, a affirmé le gardien de l’Impact Evan Bush, mercredi. Il y a encore un peu de lumière au bout du tunnel. »

Le hic pour l’Impact, c’est qu’il n’a pas été en mesure de profiter de la glissade des Red Bulls pour grimper au classement. Depuis une série de quatre victoires en août, l’Impact présente un dossier de 1-7-0.

L’Impact a bousillé une énième occasion de gagner du terrain sur ses rivaux le week-end dernier, encaissant un revers de 2-1 contre la pire formation du circuit Garber cette saison, les Rapids du Colorado.

Rumeurs de congédiement

Pour l’entraîneur-chef Mauro Biello, la fin de saison doit être particulièrement éprouvante. Les rumeurs concernant son congédiement à la fin de la campagne sont de plus en plus persistantes.

Après un premier rapport provenant de New York la semaine dernière, voilà que le descripteur aux matchs de l’Impact à la radio TSN690, Rick Moffat, a affirmé à son tour mardi avoir appris que Biello et ses adjoints ne seront pas de retour à leur poste la saison prochaine.

Par ailleurs, Biello a annoncé que l’arrière latéral Chris Duvall a subi une entorse à la cheville droite et ne devrait plus jouer cette saison. La période de convalescence de Duvall sera de quatre à six semaines et puisque la saison de l’Impact prendra fin le 22 octobre, avec la visite du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, et que la formation montréalaise devrait rater les éliminatoires, Duvall ne devrait donc pas être de retour avant la prochaine campagne.

De son côté, le milieu de terrain Ignacio Piatti n’a pas subi de dommages importants à la suite d’une hyperextension d’un genou face aux Rapids et il pourrait être à son poste le 15 octobre.