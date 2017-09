Une ligue féminine professionnelle de soccer en Angleterre

Photo: Daniel Mihailescu Agence France-Presse

Londres — Le Championnat d’Angleterre de football féminin sera complètement professionnel et passera de 10 à 14 équipes dès la saison prochaine, a annoncé mercredi la Fédération anglaise de football (FA). Un championnat complètement professionnel « va produire de meilleures joueuses, améliorer l’intérêt et le spectacle grâce à un championnat beaucoup plus concurrentiel, attirer des amateurs et donc, améliorer la viabilité commerciale des équipes et du championnat », a assuré la directrice des compétitions féminines à la FA, Hatie Brazier. La deuxième division passera à 12 équipes qui, elles, seront semi-professionnelles. Actuellement, la Super League ne comporte que 10 équipes et plusieurs d’entre elles restent semi-professionnelles.