Soccer: le président de la Juventus de Turin suspendu pour un an

Photo: Salvatore Laporta Associated Press

Milan — Le président de la Juventus de Turin, Andrea Agnelli, a été condamné à un an de suspension et à 20 000 euros (30 000 $ CAN) d’amende pour une affaire de vente de billets à des groupes « Ultras », a annoncé lundi la Fédération italienne de football. Trois autres dirigeants du club reçoivent la même peine, tandis que le club devra verser une amende de 300 000 euros (440 000 $ CAN) pour la vente de ces billets à des groupes pour certains infiltrés par la N’drangheta, la mafia calabraise, qui les a revendus bien plus chers. Dans un communiqué, la Juventus a annoncé son intention de faire appel, « avec la conviction que le club est dans son bon droit ».