Piatti nommé joueur par excellence du mois d’août

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

Ignacio Piatti a été nommé joueur par excellence du mois d’août en MLS. Le joueur de l’Impact a dominé les pelouses nord-américaines au cours du mois, accumulant sept buts et une aide en cinq rencontres. Piatti a touché la cible lors de chacun des cinq matchs. Il a notamment réussi deux doublés consécutifs dans des victoires de 3-0 face au Fire de Chicago et de 3-1 face au Real Salt Lake, les 16 et 19 août. Il a ainsi gonflé son total à 15 buts en 20 matchs en 2017, dont 18 départs.