New Haven, Conn. — L’Omnium du Connecticut a pris fin au deuxième tour pour Eugenie Bouchard, battue 6-3 et 7-5 par la favorite Agnieszka Radwanska, mardi. La Canadienne a été brisée cinq fois ; Radwanska, la championne en titre, lui a notamment joué le tour en conclusion de chaque manche. La Polonaise a réglé le débat en une heure et quarante-cinq minutes, portant sa fiche contre la Québécoise à 4-0.