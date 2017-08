L’Impact en état d’urgence

«Quand vous savez que vous devez gagner parce qu’un rival a gagné un match et que ça vous éloigne des séries, mentalement, il n’y a plus d’autres possibilités que la victoire», a noté Blerim Dzemaili (au centre).

L’Impact espère avoir enfin trouvé son rythme de croisière alors que la formation montréalaise amorce une séquence cruciale de quatre matchs à domicile.

Le Fire de Chicago (12-6-5) sera de passage au Stade Saputo, mercredi, alors que la troupe de Mauro Biello tentera de signer une troisième victoire de suite pour une première fois cette saison.

L’Impact (8-8-6) a défait l’Orlando City SC 2-1, à Montréal, le 5 août dernier, avant de battre l’Union 3-0, à Philadelphie, samedi dernier.

« Je pense que l’équipe a compris que nous ne pouvons plus échapper de points, a noté le milieu de terrain Blerim Dzemaili plus tôt cette semaine. Quand vous savez que vous devez gagner parce qu’un rival a gagné un match et que ça vous éloigne des séries, mentalement, il n’y a plus d’autres possibilités que la victoire. »

Dzemaili a désigné le retour en santé d’Ignacio Piatti comme un des éléments importants dans les récents succès de l’équipe.

Remis d’une blessure aux adducteurs subie tard en juin, l’Argentin a d’ailleurs inscrit deux buts et une aide lors des deux derniers matchs, et l’Impact présente un dossier de 2-4-1 quand il n’est pas du onze partant cette saison.

« “Nacho” attire toujours un, deux ou trois adversaires vers lui. Ça ouvre de l’espace pour moi et les autres en avant, a noté l’international suisse. Il fait un travail important pour nous tous. »

Après le duel de mercredi face au Fire, l’Impact terminera une séquence de trois matchs en huit jours en accueillant le Real Salt Lake, samedi.