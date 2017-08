Neymar tarde à rejoindre le PSG sur le terrain

Photo: François Mori Associated Press

Paris — Le joueur le plus coûteux de l’histoire du soccer professionnel ne peut toujours pas jouer pour son nouveau club. Le transfert record de 222 millions d’euros de Neymar du FC Barcelone au Paris Saint-Germain a été effectué la semaine dernière, mais le sportif brésilien n’a toujours pas obtenu la permission de jouer. Son entrée en scène a été retardée à cause des délais dans l’obtention de son certificat de transfert international (ITC). Neymar a dû se contenter d’un rôle de spectateur lors du premier match de sa nouvelle équipe en ligue française, contre Amiens, samedi, qui s’est soldé par une victoire de 2-0. L’ex-joueur du Santos n’a pas non plus été en mesure de revêtir l’uniforme dimanche soir contre Guingamp. La Ligue française a affirmé qu’elle « ne comprend pas » pourquoi la fédération espagnole « refuse d’accepter le paiement de la clause de rachat de Neymar ».