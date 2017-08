Impact: la rentrée de Samuel Piette est retardée

L’Impact de Montréal ne pourra pas compter sur les services du Montréalais Samuel Piette en vue de l’affrontement de samedi contre Orlando City SC, au stade Saputo.

Par l’entremise de son compte Twitter, en matinée, la direction de l’Impact a fait savoir qu’elle n’avait pas reçu le Certificat de transfert international dans les délais requis.

Piette a lui aussi annoncé sur son compte Twitter qu’il allait rater la rencontre.

Cette absence s’ajoute à celles de Ballou Jean-Yves Tabla et de Kyle Fisher.

Tabla est blessé à un genou alors que Fisher est ennuyé par une commotion cérébrale.

L’Impact avait annoncé l’embauche du milieu de terrain québécois jeudi, après un transfert permanent du club espagnol CD Izarra. Âgé de seulement 22 ans, Piette a signé un pacte de deux ans et demi avec le onze montréalais, assorti d’une année d’option pour la saison 2020.

Pour Piette, il s’agissait de la réalisation d’un rêve, lui qui disait espérer porter l’uniforme de l’Impact alors qu’il n’avait que 10 ou 11 ans.

Lors d’une rencontre de presse, l’entraîneur-chef Mauro Biello avait indiqué qu’il croyait que Piette pourrait être disponible dès samedi, et le voyait capable de combler des lacunes en milieu de terrain.

Piette a disputé un total de 46 matchs en troisième division espagnole au cours des deux dernières années, dont 32 avec le CD Izarra la saison dernière. Il s’était joint au Deportivo La Coru

Ina, en 2014, et a joué en prêt avec le Racing de Ferrol durant la saison 2015-2016. Il avait précédemment évolué en Allemagne, en 2013 et 2014, avec le club Fortuna Düsseldorf, jouant deux matchs en Division 2. Bundesliga et 31 matchs avec l’équipe jeunesse du club.

Piette a joué son soccer amateur au Québec avec le FC Boisbriand, avant de rejoindre le FC Metz en France, de 2009 à 2012.

Au niveau international, Piette a récolté deux passes décisives en 35 matchs avec l’équipe nationale canadienne, dont 21 départs. Il a fait ses débuts internationaux le 3 juin 2012, à l’âge de 17 ans. Il a pris part à la dernière Gold Cup de la CONCACAF, sa troisième participation consécutive à ce tournoi.

Il a aussi porté les couleurs du Canada avec les sélections des moins de 17, 20 et 23 ans, et a disputé la Coupe du monde des moins de 17 ans, en 2011.