L’Impact à la recherche de constance

Même si les inquiétudes commencent à être réelles dans le camp de l’Impact de Montréal, tout n’est pas encore perdu et l’équipe tentera de nouveau de corriger la trajectoire du navire samedi, quand il rendra visite au D.C. United.

L’entraîneur-chef Mauro Biello a admis qu’il commençait à être inquiet à la suite du revers de 2-1 contre les Whitecaps de Vancouver, samedi dernier au stade Saputo. Toutefois, l’attaquant Dominic Oduro est un peu plus optimiste.

« Nous avons joué beaucoup de matchs à l’étranger et ça finit par être difficile et fatigant, surtout en début de saison, quand vous tentez de trouver vos repères, a-t-il mentionné plus tôt cette semaine. Je pense que les choses seront différentes quand nous allons enchaîner les matchs à domicile. »

Malgré un calendrier difficile et les nombreux voyages pour éviter le froid de la fin de l’hiver montréalais, Oduro voit du positif dans les trois verdicts nuls en cinq sorties sur les pelouses adverses. Il reconnaît toutefois que le dossier global de 1-3-4 n’est pas à la hauteur d’une équipe qui s’est rendue en finale d’association l’automne dernier.

« Tout n’est pas perdu, mais nous devons accepter notre part de responsabilité, a-t-il mentionné. Il y a des matchs où nous avons échappé des points — contre Seattle, Chicago et Vancouver. Nous devons passer à la vitesse supérieure, parce que nous sommes très ordinaires depuis le début de la saison. Nous devons tirer des leçons des résultats passés et nous relever. »

Après le match contre le D.C. United, l’Impact disputera ses trois rencontres suivantes en MLS à domicile.