L’Impact sera privé de Matteo Mancosu pour 6 à 8 semaines

L’attaquant Matteo Mancosu ratera de six à huit semaines d’activités en raison d’une blessure à la cuisse, a fait savoir l’Impact de Montréal. L’Italien a subi une déchirure à la cuisse dans les premières minutes du match perdu 2-1 aux mains des Whitecaps de Vancouver, samedi. Âgé de 32 ans, Mancosu s’est joint à l’Impact en juillet dernier, en provenance du FC Bologne. Il a marqué trois buts et ajouté quatre aides en quinze matchs de saison régulière en plus de marquer quatre fois et de se faire complice de deux buts en cinq rencontres éliminatoires. Cette saison, il a marqué deux buts en huit matchs.