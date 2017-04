Wandrille Lefèvre présente ses excuses

Le défenseur Wandrille Lefèvre de l’Impact de Montréal a présenté ses excuses pour avoir publié sur son compte Instagram une photo controversée qui avait incité la MLS à lui imposer une suspension d’une durée indéterminée. Après avoir révisé le dossier, la MLS a finalement levé la suspension contre Lefèvre vendredi et il sera admissible au match de samedi contre l’Atlanta United. L’Impact avait dès mercredi annoncé la suspension de Lefèvre après avoir appris qu’il avait publié une photo de lui avec une arme à feu avec une mention faisant référence au président des États-Unis, Donald Trump: «Depuis que Donald est au pouvoir... mieux vaut prévenir que guérir». Dans un communiqué sur son compte Twitter, Lefèvre a expliqué qu’il tenait un pistolet à air comprimé. «C’était une activité récréative dans un établissement qui autorise les enfants de plus de huit ans à utiliser ce même jouet, a-t-il écrit. De plus, je visais une cible en papier carton dans un environnement sécuritaire et contrôlé.»