L’Impact échappe l’avance et fait match nul

Du bon travail sans résultat...

L’Impact a montré son bon visage pendant plus de 80 minutes, samedi soir lors de son ouverture locale, mais les Sounders de Seattle ont été en mesure d’effacer un retard de deux buts en fin de rencontre pour arracher un verdict nul de 2-2 à la formation montréalaise.Après avoir offert une contre-performance dans une défaite de 1-0 face aux Earthquakes de San Jose lors de son premier match de la saison, samedi dernier, l’Impact s’est montré beaucoup plus convaincant face aux champions en titre de la MLS.Matteo Mancosu a ouvert la marque en première demie sur une mise en scène d’Ignacio Piatti, puis l’Argentin a lui-même creusé l’écart au retour de la pause pour l’Impact (0-1-1).Cependant, Nicolas Lodeiro a ramené les Sounders (0-1-1) à un but des locaux en touchant la cible sur un penalty à la 83e minute. Puis, Will Bruin a nivelé la marque à la fin des arrêts de jeu, jetant une douche d’eau froide sur les 34 373 spectateurs réunis au Stade olympique.Le milieu de terrain argentin Adrian Arregui a fait ses débuts dans l’uniforme bleu-blanc-noir en relève à Patrice Bernier pendant la dernière demi-heure de jeu.L’Impact sera de retour en action samedi prochain, quand il amorcera une séquence de trois matchs à l’étranger en rendant visite au New York City FC.L’Impact a contrôlé le jeu en début de rencontre, mais les poussées vers le filet des locaux ont rarement été concluantes.Il a fallu attendre la 17e minute avant de voir l’Impact véritablement menacer le filet de Stefan Frei. Piatti a lancé Mancosu derrière le défenseur Roman Torres et l’attaquant l’Italien a été patient avec le ballon pendant que le gardien se compromettait. Mancosu s’est déplacé vers sa gauche et il a pu tirer dans une cage abandonnée.Les Sounders ont profité de belles occasions par la suite, particulièrement en contre-attaque. Le dangereux Jordan Morris s’est retrouvé au cœur de quelques actions intéressantes, tout comme l’ancien de l’Impact, Harry Shipp.Les visiteurs ont toutefois manqué de finition dans le dernier tiers et le gardien de l’Impact Evan Bush n’a eu qu’un seul arrêt à effectuer, sur une tête de Clint Dempsey.À l’autre bout du terrain, la meilleure chance de l’Impact est venue de la tête de Hernan Bernardello, sur un long centre de Chris Duvall.Ce n’était que partie remise pour l’Impact, alors que Piatti a doublé l’avance des locaux à la 51e minute. L’Argentin a transporté le ballon du centre du terrain jusqu’au haut de la surface des Sounders en deux-contre-deux, avant de battre Frei d’un tir bas à la droite du gardien.L’Impact a cependant ouvert la porte aux Sounders quand Laurent Ciman a commis une faute dans la surface montréalaise à l’endroit d’Oniel Fisher. Lodeiro en a profité pour réduire l’écart sur le penalty à la 83e minute.La défensive de l’Impact a cassé une autre fois avant la fin des arrêts jeu. Cristian Roldan a centré le ballon et Morris l’a rabattu dans la surface de réparation, semant la confusion dans le camp montréalais. Bruin en a profité pour battre Bush d’un tir à bout portant.