Chris Duvall est prêt à se battre pour ses minutes de jeu

Le défenseur de l'Impact de Montréal Hassoun Camara et le défenseur du Orlando City FC Luke Boden, le 7 septembre 2016 à Montréal

L’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal, Mauro Biello, n’a pas encore eu à choisir entre le vétéran Hassoun Camara et le nouveau venu Chris Duvall comme arrière latéral droit dans sa formation partante.

Il devra peut-être éventuellement prendre une décision, mais c’est Duvall qui a obtenu le départ lors d’une défaite de 1-0 à San Jose, la semaine dernière, en ouverture de la saison 2017. L’ancien des Red Bulls de New York devrait être à nouveau à son poste lors de l’ouverture locale, samedi, quand les Sounders de Seattle seront de passage au Stade olympique.

À San Jose, Camara était en défensive centrale puisque Victor Cabrera (hanche) et Wandrille Lefèvre (commotion cérébrale) étaient blessés. Si Cabrera et Lefèvre sont maintenant en santé, c’est plutôt Camara lui-même qui devra s’absenter samedi, puisqu’il écoulera une suspension d’un match pour avoir été expulsé face aux Earthquakes après avoir reçu deux cartons jaunes.

Flexibilité

Biello a noté que la présence de Duvall lui donnait plus de flexibilité dans l’utilisation de Camara, mais le Français de 31 ans s’est bien établi sur le flanc droit au cours des dernières saisons. Il a été nommé joueur défensif par excellence de l’Impact en 2016, mais Duvall espère lui voler des minutes cette saison.

« Je mentirais si je disais que j’étais surpris [d’obtenir le départ en ouverture de saison], a raconté Duvall cette semaine. En tant que joueur, vous êtes dans le mauvais état d’esprit si vous êtes surpris d’être envoyés sur le terrain.

« J’étais content d’obtenir cette chance, mais nous n’avons malheureusement pas obtenu le résultat souhaité. »

Duvall était le défenseur latéral droit régulier des Red Bulls la saison dernière, quand ils ont terminé au sommet de l’Association Est avant d’être éliminés par l’Impact en demi-finale d’association.

Âgé de 25 ans et originaire de Duluth, en Georgie, Duvall porterait probablement toujours les couleurs des Red Bulls si le United du Minnesota ne l’avait pas sélectionné lors du repêchage d’expansion. Le United l’a ensuite échangé à l’Impact contre le milieu de terrain Johan Venegas, qui n’a jamais trouvé ses repères avec la formation montréalaise.

Bonne chimie

À sa quatrième saison dans la MLS, Duvall semble s’être bien intégré à sa nouvelle équipe. Un de ses mandats sur le terrain est de travailler avec le milieu de terrain offensif Dominic Oduro.

« Tout va bien jusqu’ici, a mentionné Oduro. J’ai une bonne chimie avec Hassoun, mais nous avons beaucoup parlé pendant le camp.

« Il était mon cochambreur et je crois que ça nous a aidés. Je m’assure qu’il comprend bien notre système de jeu et nos rôles. Il s’en sort bien jusqu’ici. C’est une question de travailler ensemble. Il a suffisamment d’expérience en MLS et il devrait s’adapter rapidement. »

Duvall et le gardien réserviste Maxime Crépeau avaient raté l’entraînement de mardi en raison d’un virus, mais ils étaient de retour le lendemain. Cabrera était aussi de retour à l’entraînement et il devrait être disponible samedi.