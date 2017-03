L’Impact passe aux choses sérieuses contre San Jose

Ils ont été divertissants et ont connu leur part de succès dans les séries de la MLS l’automne dernier. Il est maintenant temps pour les joueurs de l’Impact de poursuivre sur leur lancée.

Comptant sur le même XI partant qu’à la fin de la campagne 2016, l’Impact amorcera sa saison régulière samedi soir, quand il affrontera les Earthquakes, à San Jose.

Si l’Impact est gonflé à bloc pour le début de la nouvelle saison, il n’est jamais facile de gagner à l’étranger en MLS. Et l’Impact est prudent, même s’il se prépare à affronter une équipe contre laquelle il n’a jamais perdu (3-0-2) depuis son arrivée en MLS en 2012.

« Nous voulons connaître un bon départ, mais ce n’est jamais facile à l’étranger lors des matchs d’ouverture, a rappelé l’entraîneur de l’Impact, Mauro Biello, plus tôt cette semaine. Nous devons être intelligents dans ce que nous voulons faire contre San Jose et limiter leurs occasions. »

Comme l’an dernier

La troupe de Biello espère connaître un début de campagne comme celui de l’an dernier, quand l’Impact avait signé une victoire de 3-2 à Vancouver, face aux Whitecaps. Ignacio Piatti avait réussi un doublé dans cette rencontre et Dominic Oduro avait marqué l’autre but.

Les deux joueurs sont de retour et forment le front offensif de l’Impact en compagnie de Matteo Mancosu, qui a volé le poste d’attaquant à Didier Drogba en fin de saison 2016 en développant une belle complicité avec ses partenaires de jeu. L’Italien, qui avait été prêté par le Bologna FC l’été dernier, commence la campagne avec un nouveau contrat de deux saisons en poche.

Le reste de la formation de l’Impact est composé d’Evan Bush devant le filet, de Laurent Ciman et Victor Cabrera en défense centrale, de Hassoun Camara et Ambroise Oyongo sur les flancs et du trio de Marco Donadel, Patrice Bernier et Hernan Bernardello en milieu de terrain.

Les rares nouveaux éléments, comme l’arrière latéral droit Chris Duvall et le milieu de terrain Adrian Arregui, feront partie des options de Biello sur le banc.

Nouvelles formations

L’automne dernier, le groupe de partants avait transporté l’Impact vers une première participation à la finale de l’Est. L’Impact avait finalement perdu en prolongation contre le Toronto FC dans la série aller-retour au total des buts.

Biello a travaillé sur la construction de nouvelles formations pendant le camp d’entraînement, souhaitant que sa troupe soit moins dépendante de la contre-attaque. Il croit toutefois que l’on devra faire preuve de patience avant de voir les résultats sur le terrain.

« Nous n’allons pas arriver à San Jose en pensant que tout va être parfait, alors que nous travaillons là-dessus depuis seulement deux semaines, a noté Biello, qui amorce sa deuxième saison complète sur la ligne de touche en tant qu’entraîneur-chef. Nous devons continuer à travailler sur certaines choses.

« Il y a de bonnes choses sur lesquelles nous avons travaillé pendant le calendrier préparatoire et nous l’avons surtout vu contre le D.C. United et l’Union de Philadelphie — sur la reprise du ballon un peu plus haut et une transition plus rapide en défensive. Notre construction du jeu était aussi bonne. Nous devons continuer à travailler sur les moyens pour déstabiliser la défensive adverse. »

L’Impact disputera son match d’ouverture locale le 11 mars, au Stade olympique, alors que les Sounders de Seattle, champions en titre de la MLS, seront les visiteurs. La formation montréalaise jouera trois autres matchs à l’étranger avant d’affronter l’Atlanta United le 15 avril, au stade Saputo.