L’Impact fait l’acquisition d'Adrian Arregui

L’Impact de Montréal a fait l’acquisition du milieu de terrain Adrian Arregui pour la campagne 2017 par le biais d’un prêt de la part du club argentin Temperley.

La nouvelle a été annoncée mercredi, quelques heures après que l’équipe eut mis la main sur une place de joueur étranger du D.C. United en retour d’un montant d’allocation générale de 75 000 $US.

Milieu de terrain dynamique

Âgé de 24 ans, Arregui a passé les trois dernières saisons avec le Club Atlético Temperley. Il a aidé le club à grimper en deuxième division, puis en Primera División. En première division argentine, Arregui a disputé 50 matchs, dont 45 comme partant, et il a récolté deux buts et deux passes décisives.

Il avait auparavant évolué avec l’Asociación Deportiva Berazategui, son club local, de 2011 à 2014.

Arregui se joindra officiellement au club après son examen médical et la réception de son certificat de transfert international.

« Adrian est un milieu de terrain central dynamique qui couvre beaucoup de terrain. Il a une grande capacité de travail et une forte mentalité qui s’intégreront bien à la culture que nous construisons, a déclaré le directeur technique de l’Impact, Adam Braz, par le biais d’un communiqué. Il a la volonté de venir à Montréal et il a hâte de se joindre à l’équipe. Nous pensons qu’il cadrera bien dans l’effectif et qu’il pourra apporter sa contribution cette saison. »