Soccer: le capitaine canadien met un terme à sa carrière

Ottawa — Le capitaine de la sélection canadienne de soccer, Julian de Guzman, a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur pour accepter un poste d’entraîneur adjoint au sein du Fury d’Ottawa. Le milieu de terrain âgé de 35 ans se retire à titre de joueur le plus souvent sélectionné avec 89 participations avec l’équipe nationale. Il a amélioré la marque de 84 que détenait Paul Stalteri en novembre 2015. Guzman a fait ses débuts pour le Canada en 2002. Il a pris part à son dernier match en juin. Il s’était joint au Fury, la dixième équipe de sa carrière, pour la saison 2015. Guzman a également évolué pour le Toronto FC et le FC Dallas en Major League Soccer, en plus de jouer en Espagne, en France, en Allemagne et en Grèce. L’Association canadienne de soccer s’est déjà assurée de le mettre à profit en faisant appel à lui pour identifier les jeunes talents à titre d’entraîneur invité.