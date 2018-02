Blessé mardi soir, Paul Byron pourrait affronter les Hurricanes jeudi soir

Photo: Harry How Getty Images / Agence France-Presse

Raleigh, N.C. — Absent de la séance d’entraînement du Canadien de Montréal à Raleigh, Paul Byron pourrait néanmoins participer au match de jeudi contre les Hurricanes de la Caroline. C’est ce qu’a laissé entendre l’entraîneur-chef Claude Julien lors d’une mêlée de presse mercredi.

Avec 2 min 34 à écouler à la troisième période mardi soir, Byron a été violemment projeté contre la rampe à la suite d’un double échec dans le dos de la part du défenseur Colton Parayko des Blues de St. Louis. L’épaule droite de Byron a semblé subir le gros du choc.

Sur le jeu, Parayko a écopé une pénalité majeure de cinq minutes pour avoir donné de la bande. Charles Hudon en a profité pour marquer l’unique but du Tricolore dans un revers de 3-1.

Selon Julien, la blessure n’est pas considérée comme majeure et une décision sur la présence ou non de Byron sera prise avant le duel contre les Hurricanes.

Pendant que Byron se soumettait à des traitements et effectuait une séance de vélo stationnaire, Hudon s’est retrouvé au centre d’un trio complété par Max Pacioretty et Daniel Carr.

Après un intéressant début, lors duquel il avait inscrit sept points à ses cinq premières sorties, Carr avait ralenti au cours des matchs suivants. Il n’a pas revêtu l’uniforme depuis le 17 janvier à Boston.

Jonathan Drouin a de nouveau patiné en compagnie d’Alex Galchenyuk et de Nicolas Deslauriers, et Claude Julien a également laissé intact le trio formé de Tomas Plekanec, d’Artturi Lehkonen et de Brendan Gallagher.

Les trois duos défensifs étaient les mêmes que mardi, ce qui signifie que Jordie Benn était de nouveau le défenseur en surplus.

Après la rencontre de jeudi, le Centre Bell sera le théâtre du traditionnel week-end du Super Bowl avec des matchs en après-midi contre les Ducks d’Anaheim et les Sénateurs d’Ottawa samedi et dimanche.