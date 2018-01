LNH: les Islanders jouent de nouveau à Uniondale

Uniondale — Les Islanders de New York vont disputer 12 matchs de saison régulière au Nassau Coliseum la saison prochaine et 60 au total, en incluant les deux saisons suivantes. Le club va continuer de jouer au Barclays Center de Brooklyn lors de la saison en cours, après quoi les matchs locaux seront partagés avec le Coliseum, le temps qu’on bâtisse un nouvel aréna à Belmont Park. Les Islanders ont joué à Uniondale de 1972 à 2015, déménageant ensuite à Brooklyn. Ils comptent emménager dans un nouveau domicile à l’automne 2021, non loin du Coliseum. Depuis que les Islanders sont partis, le Nassau Coliseum a été rénové au coût de 165 millions. Selon les chiffres d’ESPN, les Islanders occupent le dernier rang de la LNH pour l’assistance moyenne cette saison, avec 12 059 personnes. Le Barclays Center héberge aussi les Nets de Brooklyn, de la NBA.