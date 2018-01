Canadien: Phillip Danault a subi une commotion cérébrale

Victime de symptômes liés à une commotion cérébrale, Phillip Danault ratera au moins les trois prochaines parties du Canadien de Montréal.

C’est ce qu’a fait savoir Claude Julien lors d’une mêlée de presse tenue à quelque deux heures de l’affrontement contre les Islanders de New York au Centre Bell.

Danault a été blessé à la tête par un tir de Zdeno Chara vers la fin de la deuxième période du match de samedi contre les Bruins de Boston.

Après une nuit à l’hôpital, il est rentré chez lui dimanche. Toutefois, selon Julien, Danault souffre de maux de tête et, pour cette raison, l’entraîneur-chef du Canadien ne lui a pas encore parlé.

L’état de santé de Danault sera réévalué au jour le jour, mais il est déjà assuré qu’il ne sera pas du voyage qui mènera le Tricolore à Boston mercredi et à Washington vendredi. Au plus tôt, il pourrait donc revenir samedi soir pour le dernier de trois duels en huit jours contre les Bruins.

Julien a reconnu qu’il s’était senti soulagé que Danault n’ait pas été blessé plus gravement. « Quand une rondelle frappe un joueur au niveau de la tête, c’est toujours épeurant. D’après ce qu’on peut voir, son casque l’a vraiment sauvé de dommages qui auraient pu être encore pires. C’est bon de voir qu’il est retourné chez lui. Au moment où l’on se parle et avec ce qu’on voit avec lui présentement, c’est encourageant. »

Sur son compte Twitter lundi après-midi, Danault et sa fiancée, Marie-Pierre, ont tenu à remercier les amateurs « du fond du coeur pour les messages d’encouragement et leur soutien ».

Un Shaw perdu, un Shaw acquis

Plus tôt lundi, le Canadien a perdu un Shaw mais en a récupéré un autre. Quelques minutes après avoir annoncé qu’elle avait réclamé Logan Shaw au ballottage, la direction de l’équipe a fait savoir que l’attaquant Andrew Shaw sera arrêté pour une période indéterminée en raison d’une blessure au bas du corps.

Selon le Canadien, Shaw s’est blessé lors du match de samedi. Il avait d’ailleurs fait impasse sur l’entraînement public de l’équipe, dimanche matin, pour se soumettre à des traitements.

Le Canadien a indiqué que l’état de santé de Shaw sera réévalué d’ici sept à dix jours. Cela signifie que le combatif attaquant ratera au minimum les quatre rencontres de l’équipe cette semaine. Shaw a participé aux 43 matchs du Tricolore, récoltant dix buts et neuf mentions d’aide. Il a reçu 47 minutes de punition et son ratio défensif est de moins-9.

Avec les absences de Danault et de Shaw, Daniel Carr et Byron Froese seront du match contre les Islanders. Par ailleurs, Paul Byron sera muté au centre d’un trio que compléteront Max Pacioretty et Charles Hudon.

Logan Shaw, dont le nom avait été soumis au ballottage par les Ducks d’Anaheim, est un attaquant de six pieds trois pouces et 208 livres qui totalise deux buts et six mentions d’aide en 42 matchs. Âgé de 25 ans, l’attaquant originaire de la Nouvelle-Écosse affiche un ratio défensif de moins-2 et a récolté quatre minutes de punitions.

« C’est un gros joueur, responsable défensivement, qui prend de bonnes décisions, a décrit Julien, qui dit le connaître un peu. « Il est très bon dans son territoire et on me dit qu’il a peut-être un peu plus de talent offensif qu’il démontre présentement. Dans notre situation actuelle, avec toutes nos blessures, c’est un bon geste de la part de Marc [Bergevin] de nous donner un peu de renfort. »

Logan Shaw a joué son dernier match le 6 janvier et avait été blanchi à ses dix dernières sorties. Son dernier point remonte au 16 décembre à Washington et son dernier but, cinq jours plus tôt contre les Hurricanes de la Caroline.

Choix de 3e tour, 76e au total, des Panthers de la Floride en 2011, Shaw a participé à 150 matchs dans la LNH, dont 53 avec les Panthers en 2015-2016. Globalement, il a amassé 10 buts et 15 mentions d’aide, avec 27 minutes de punition et un ratio défensif de moins-6.

Shaw a passé cinq campagnes dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dont trois complètes avec les Screaming Eagles du Cap-Breton, à compter de 2008. Il a ensuite joué pendant une saison et demie avec les Remparts de Québec.

Shaw devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers à Boston mardi.