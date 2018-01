Hockey junior: les États-Unis remportent le bronze

Joey Anderson et Patrick Harper ont tous deux récolté un but et une aide alors que Ryan Poehling a fourni l’autre réussite des Américains.

Trent Frederic a marqué quatre buts pour mener les États-Unis vers une écrasante victoire de 9-3 contre la République tchèque, vendredi, lors du match de la médaille de bronze du Championnat mondial de hockey junior.

Kieffer Bellows a touché la cible deux fois, dont une sur un tir de pénalité, et il a ajouté une mention d’assistance. Joey Anderson et Patrick Harper ont tous deux récolté un but et une aide alors que Ryan Poehling a fourni l’autre réussite des Américains.

Jake Oettinger a conclu l’affrontement avec 28 arrêts, stoppant les 13 premiers lancers auxquels il a fait face avant d’accorder 2 buts sur 3 tirs dans les 3 premières minutes du troisième engagement.

Les États-Unis, qui étaient les champions en titre du tournoi, ont rebondi après avoir perdu 4-2 contre les Suédois, la veille, lors d’une des deux demi-finales. Ils ont obtenu une médaille pour une troisième année de suite, ce qui représente la plus longue séquence du pays à cet événement.

Radovan Pavlik a amassé un but et une mention d’aide pour les Tchèques. Martin Kaut et Daniel Kurovsky ont aussi enfilé l’aiguille. Malgré sa défaite, la République tchèque a connu son meilleur résultat depuis 2005, alors qu’elle avait remporté la médaille de bronze.

Le gardien Josef Korenar a alloué trois buts sur seize tirs avant d’être chassé de la rencontre après le but d’Anderson, au deuxième vingt. Korenar a retrouvé son filet pour amorcer la troisième période et il a repoussé neuf lancers après que Jakub Skarek eut concédé quatre buts.

Frederic, un choix de première ronde des Bruins de Boston en 2016, est passé à un but d’égaler le record des États-Unis pour le plus grand nombre de réussites dans un match à ce tournoi. Wally Chapman avait fait bouger les cordages cinq fois contre la Suisse, en 1984, et Chris Bourque avait aussi réalisé l’exploit contre la Norvège, en 2005.