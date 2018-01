Décès de l'ex-arbitre de LNH Bruce Hood

Bruce Hood, qui a arbitré lors de plus de 1100 matchs de la LNH en 21 saisons, est décédé après avoir lutté pendant quatre ans contre le cancer de la prostate, vendredi. Il avait 81 ans. Kevin Hood a dit que son père a rendu l’âme entouré des siens dans un centre de soins palliatifs à Guelph en Ontario. Bruce Hood était en poste lors du fameux match du Vendredi saint opposant le Canadien de Montréal aux Nordiques de Québec, lors des séries de 1984. Pas moins de 11 joueurs ont été expulsés de ce match, où l’on a décerné 252 minutes de punitions. Hood était aussi sur la glace lors du but en prolongation de Bobby Orr dans le quatrième match de la finale de la Coupe Stanley en 1970. Les Bruins gagnaient ainsi la coupe pour la première fois en près de 30 ans. « Il voulait être le meilleur dans tout ce qu’il a fait dans la vie, y compris l’arbitrage, a dit Kevin Hood, dans un entretien au téléphone avec La Presse canadienne. Il disait toujours : “Vous avez seulement à demi raison la plupart du temps.” La moitié de la foule est avec vous, l’autre est contre vous. Les meilleurs matchs étaient ceux où personne ne vous remarquait. » Hood a arbitré lors de 1033 matchs de saison régulière, 157 matchs de séries, 3 matchs des étoiles et 3 Coupes Canada.