Chris Terry et Matt Taormina au match des étoiles

L’attaquant Chris Terry et le défenseur Matt Taormina représenteront le Rocket de Laval au match des étoiles de la Ligue américaine de hockey (AHL), les 28 et 29 janvier à Utica, dans l’État de New York. Terry connaît une très bonne saison avec le club-école du Tricolore, lui qui a marqué 18 buts et amassé 20 mentions d’assistance en 30 rencontres. Ses 38 points lui permettent d’ailleurs d’occuper le deuxième rang du classement des marqueurs de l’AHL. Pour sa part, Taormina est le meilleur pointeur parmi les défenseurs de l’AHL avec une récolte de deux buts et 26 mentions d’aide en 36 parties cette saison. Le hockeyeur âgé de 31 ans s’était joint au Tricolore à titre de joueur autonome sans compensation le 1er juillet dernier.