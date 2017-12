Davos — Le Canada a marqué trois buts sans riposte en deuxième période, dont deux par Andrew Ebbett, et il a défait le HC Davos 4-1, jeudi, dans un match du volet préliminaire de la Coupe Spengler. Ebbett a porté le score 1-1 à 8 min 36 s de la deuxième période et il est revenu à la charge moins de deux minutes plus tard, lors d’un avantage numérique.