Championnat mondial de hockey junior: la Finlande l’emporte sur le Danemark

Buffalo — Juuso Valimaki et Henri ont tous deux récolté un but et une aide pour mener la Finlande à une victoire de 4-1 contre le Danemark dans la ronde préliminaire du Championnat mondial de hockey junior.

Joona Koppanen et Aapeli Rasanen ont marqué les autres buts des vainqueurs. Miro Heiskanen a récolté deux aides tandis qu’Ukko-Pekka Luukkonen n’a eu besoin d’effectuer que six arrêts pour inscrire la victoire à sa fiche.

Kasper Krog a stoppé 58 lancers devant la cage du Danemark, dont le premier but de la compétition a été inscrit par Nikolaj Krag. Le Danemark s’est incliné 9-0 devant les États-Unis à sa première sortie.

Krag a profité d’un avantage numérique pour faire 2-1 tôt en deuxième période. La Finlande s’est toutefois détachée quand Valimaki et Jokihariu ont marqué en l’espace de deux minutes plus tard dans la période médiane.

Autres équipes

Plus tard jeudi, la Russie a inscrit trois buts en troisième période pour disposer de la Suisse 5-2.

Artur Kayumov a brisé l’égalité de 2-2 à 11:02 du troisième vingt.

Georgi Ivanov et Vitali Abramov ont ajouté deux buts en 13 secondes durant les deux dernières minutes de la rencontre pour confirmer la victoire.

En fin d’après-midi, Alex Nylander a marqué un but et ajouté une mention d’aide pour mener la Suède vers un gain de 3-1 face à la République tchèque.

Cette victoire a permis à la Suède de se hisser au premier rang du groupe B avec deux victoires en autant de rencontres.

Les Suédois se sont donné une avance de 2-0 après 20 minutes de jeu grâce aux buts de Marcus Davidsson et Elias Pettersson, ce dernier avec seulement 56 secondes à jouer à l’engagement.

Après une réplique de Filip Zadina en milieu de deuxième période, Nylander a mis la rencontre hors de portée à 4:25 de la troisième période.

En soirée, la Slovaquie se frottera aux Américains.