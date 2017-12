Le Canada blanchit la Slovaquie 6-0 au Championnat junior

Le gardien réserviste Colton Point a stoppé 20 tirs et le Canada a blanchi la Slovaquie 6-0, mercredi, au Championnat du monde de hockey junior.

Jordan Kyrou a récolté un but et deux aides pour le Canada (2-0), tandis que Jonah Gadjovich a inscrit deux buts. Sam Steel, Taylor Raddysh et Maxime Comtois ont été les autres buteurs pour la troupe de Dominique Ducharme.

Point avait obtenu le départ à la place de Carter Hart, qui avait effectué 29 arrêts dans une victoire de 4-2 face à la Finlande, mardi.

Hart est l’un des sept joueurs du Canada de retour après avoir gagné l’argent l’an dernier et on s’attend à ce qu’il soit le gardien no 1 de la formation pendant la majorité du tournoi.

Cependant, avec deux matchs en autant de soirs tôt dans le tournoi, Ducharme avait décidé de donner une soirée de congé à Hart.

Le défenseur Kale Clague n’était pas de la partie, lui qui a été atteint au pied droit par un tir, mardi.

David Hrenak a repoussé 46 tirs devant le filet de la Slovaquie (0-1).

Le Canada disputera son prochain match vendredi face aux États-Unis, à l’extérieur au New Era Field.

Un but rapide

Steel a ouvert la marque après seulement 3:39 de jeu. Le défenseur Cale Makar a foncé au filet et a rejoint Steel du revers. Steel a déposé un genou au sol pour balayer le disque dans l’ouverture.

Le Canada a retenu son souffle tard en première période, quand le défenseur Jake Bean a été renversé dangereusement par Marian Studenic. Bean a chuté tête première contre la bande et est resté étendu sur la patinoire pendant de longs moments avant de retraiter au vestiaire.

Heureusement pour le Canada, Bean est revenu au jeu en deuxième période, étant employé pendant seulement 2:21.

Kyrou a démontré l’étendue de son talent en avantage numérique en deuxième période, quand il a glissé le disque entre les jambes d’un défenseur avant de surprendre Hrenak à 1:24.

Gadjovich a creusé l’écart à 3-0 un peu plus de quatre minutes plus tard, profitant d’un retour pour battre Hrenak du revers.

Raddysh a ajouté un autre but en avantage numérique avec 9:27 à faire au deuxième vingt. Il a dévié une passe de Kyrou contre les jambières de Hrenak, puis a envoyé le retour dans l’objectif.

Comtois et Gadjovich ont confirmé le résultat avec deux autres buts tard en troisième période.