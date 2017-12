LNH: les Blues font confiance à leur d.g.

Photo: Jeff Roberson Associated Press

Les Blues de Saint-Louis ont offert une prolongation de contrat de quatre ans à leur directeur général, Doug Armstrong. Le contrat comprend également une clause d’option à la discrétion de l’équipe pour une cinquième année. Armstrong, qui est également le président des opérations hockey du club, en est à sa 10e saison avec les Blues. Depuis qu’il en est devenu le directeur général, en 2010, l’équipe a compilé une fiche de 337-185-56 en saison régulière, la quatrième meilleure du circuit Bettman. Elle a participé aux séries six années consécutives. Précédemment, Armstrong avait passé 17 années dans l’organisation des Stars de Dallas, dont les six dernières comme D.G., menant l’équipe à la conquête de la coupe Stanley en 1999. Les Blues, qui mènent la section centrale et sont à égalité au premier rang dans l’Ouest au retour de la pause de Noël, ont annoncé l’entente mercredi.