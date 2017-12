Le Canada lance sa Coupe Spengler avec une victoire contre Mountfield

Photo: Melanie Duchene / Keystone via Associated Press

Davos (Suisse) — David McIntyre a marqué le but vainqueur à court d’un joueur en troisième période en plus d’ajouter une aide pour aider le Canada à vaincre Mountfield HK 5-3 à son premier match de la Coupe Spengler.

Victor Bartley, Curtis Hamilton, Mason Raymond et Pierre-Alexandre Parenteau, dans un filet désert, ont aussi marqué pour les Canadiens (1-0). Barry Brust a effectué 31 arrêts devant le filet.

Andris Dzerins, Oskars Cibulskis et Lukas Vopelka ont déjoué Brust. Son vis-à-vis Patrik Rybar a bloqué 21 rondelles.

Un test avant les JO

Le Canada a gagné les deux dernières éditions de ce tournoi et utilise cette année la compétition comme évaluation finale en vue des Jeux olympiques de Pyeongchang. Il décidera de sa formation olympique en janvier.

Après que Vopelka eut ouvert la marque à mi-chemin en première, Bartley a profité d’un bond capricieux du disque sur la rampe avant qu’il ne dévie sur le patin de Rybar pour créer l’égalité. Avec moins d’une minute à faire à l’engagement, Hamilton a habilement fait dévier du revers une passe par-dessus le bloqueur de Rybar, alors qu’il était posté dans l’enclave.

Mais Mountfield n’a pas lâché prise et Cibulskis a fait 2-2 au retour de la pause. Raymond a toutefois profité de l’avantage d’un homme pour faire 3-2 d’un puissant tir de la pointe en avantage numérique, à 9 min 34 sec.

McIntyre a marqué le but gagnant à 13 min 05 sec sec de la troisième. Dzerins a ramené Mountfiled à un but plus tard dans la période, mais Parenteau a clos le débat.

Le Canada, qui affrontera le HC Davos jeudi, a marqué un but en quatre avantages numériques. Mountfield a été blanchi en trois occasions.