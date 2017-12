Quatre Québécoises dans l’équipe canadienne de hockey féminin

Calgary — Quatre Québécoises font partie de l’équipe canadienne de hockey féminin, qui tentera en février de gagner l’or olympique pour une cinquième fois de suite.

Vendredi, Hockey Canada a retranché trois joueuses, finalisant la formation en prévision des Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud.

Parmi les 23 joueuses, on retrouve Marie-Philip Poulin, de Beauceville, Ann-Renée Desbiens, de La Malbaie, Lauriane Rougeau, de Beaconsfield, et Mélodie Daoust, de Valleyfield.

L’entraîneuse-chef Laura Schuler a opté pour trois gardiennes, dont Desbiens, six défenseuses, dont Rougeau, et quatorze attaquantes, incluant Poulin et Daoust.

« Nous avons estimé que ces 23 filles-là sont celles qu’il nous faut », a dit Schuler.

Les défenseuses Halli Krzyzaniak et Micah Zandee-Hart, ainsi que l’attaquante Sarah Potomak, ont été les dernières joueuses retranchées.

« C’est un processus tellement difficile, a dit Poulin. On est comme une famille. C’est toujours dur de voir des filles partir. »

Un total de quatorze joueuses représentaient l’unifolié aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, où l’or a été arraché avec un gain de 3-2 contre les Américaines, en prolongation.

Poulin, Meghan Agosta, Meaghan Mikkelson, Shannon Szabados, Haley Irwin et Rebecca Johnston ont aussi triomphé à Vancouver, en 2010.

Agosta, qui a 30 ans, est la seule à avoir goûté à la victoire ultime dès les JO de Turin, en 2006.

Desbiens a remporté en mars le trophée Patty Kazmaier, remis à la joueuse par excellence du hockey de la NCAA. Elle a brillé avec les Badgers de l’Université du Wisconsin.

Vingt-huit hockeyeuses ont été invitées en mai pour tenter de se tailler une place au sein de l’équipe olympique. Les joueuses ont commencé à s’entraîner à plein temps en août, en préparation pour les Jeux d’hiver.