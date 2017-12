Abdelkader écope d’une amende de 5000$ pour dardage

New York — L’attaquant des Red Wings de Detroit Justin Abdelkader a écopé d’une amende de 5000 $US pour avoir dardé le défenseur des Islanders de New York Scott Mayfield lors d’un match présenté mardi soir. Le Département de la sécurité des joueurs a sanctionné Abdelkader mercredi. L’incident s’est produit en première période du match, qui s’est soldé 6-3 en faveur des Red Wings. Abdelkader a écopé d’une pénalité mineure pour coup de bâton sur la séquence. Il s’agit du montant maximal imposé pour un tel geste en vertu des règlements de la LNH. Cette somme sera versée au Fonds d’aide d’urgence des joueurs de la LNH.