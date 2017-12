Les Islanders rentreront à Long Island

Photo: Adam Hunger Associated Press

Elmont, N.Y. — Les Islanders de New York quitteront Brooklyn à l’issue de la saison prochaine et rentreront à Long Island, ont confirmé les représentants de l’État lors d’une conférence de presse mercredi. Le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que la décision de bâtir un nouvel amphithéâtre à l’hippodrome de Belmont Park « est une bonne nouvelle pour Long Island ». L’hippodrome accueille la troisième étape de la prestigieuse Triple Couronne. L’équipe de la LNH a battu la candidature de l’équipe de soccer de la MLS New York City FC, qui souhaitait bâtir son stade à Elmont, tout juste à l’est de New York. Les Islanders quitteront Brooklyn à la conclusion de la saison prochaine. Aucune date n’a été précisée quant à l’ouverture des portes de ce nouvel amphithéâtre. Les Islanders ont évolué au Nassau Coliseum de 1972 à 2015.