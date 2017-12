LNH: Patrick Kane, première étoile de la semaine

Photo: Jonathan Daniel / Getty Images / AFP

New York — L’ailier droit des Blackhawks de Chicago Patrick Kane, le gardien des Flyers de Philadelphie Brian Elliott et l’ailier droit des Islanders de New York Josh Bailey ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH. Kane a marqué quatre buts, dont trois gagnants, et récolté une passe pour permettre aux Hawks de présenter une fiche de 3-0-0 pour porter à cinq leur série de victoires. Elliott a quant à lui affiché un dossier de 3-0-0 avec une moyenne de buts alloués de 1,31 et un taux d’efficacité de 94,3 pour cent pour les Flyers, qui connaissent une série de six victoires après avoir traversé une séquence de 10 revers. Bailey a inscrit quatre buts et quatre mentions d’assistance, réalisant au passage son premier tour du chapeau en carrière, en quatre parties.