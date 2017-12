Plus fringants, les Sénateurs infligent un revers de 3-0 au Canadien

Jean-Gabriel Pageau est revenu hanter le Canadien de Montréal en brisant l’égalité en deuxième période et les Sénateurs d’Ottawa ont remporté la Classique 100 de la LNH par le score de 3-0 devant une salle comble de 33 959 spectateurs qui ont bravé la très froide température à la Place TD.

Pageau, qui venait tout juste de perdre la mise en jeu face à Phillip Danault en zone du Canadien, s’est posté dans l’enclave et a fait dévier un tir du défenseur Erik Karlsson derrière Carey Price, qui a été de loin le meilleur joueur de la formation montréalaise, tout particulièrement pendant les 40 premières minutes de jeu.

Pageau a profité de la combativité de Tom Pyatt qui a soutiré la rondelle au défenseur David Schlemko avant de repérer Karlsson, posté à la pointe droite.

Bobby Ryan (3e) a mis le match hors de portée en marquant sur une échappée avec un peu moins de trois minutes à jouer à la troisième période. Nate Thompson a ajouté la cerise sur le sundae dans une cage déserte avec 10,8 secondes à écouler.

Dans la défaite, Price a bloqué 35 tirs.

Amorphes pendant les deux premières périodes, le Canadien s’est montré un peu plus fringant au troisième vingt, mais il n’a pas réussi à prendre Craig Anderson en défaut. Anderson a bloqué 28 tirs pour son deuxième blanchissage de la saison, et son premier en carrière face au Canadien.

Il s’agit de sa première victoire contre le Tricolore depuis le 22 novembre 2016.

Le match s’est amorcé par une température de moins-10,8 degrés Celsius, selon les informations fournies par la Ligue nationale, et a offert du jeu de piètre qualité pendant la première période.

Les joueurs des Sénateurs ont semblé s’habituer aux conditions plus rapidement que leurs rivaux montréalais et ça s’est fait sentir au tableau des tirs au but alors que la troupe de Guy Boucher, aidée par une pénalité mineure à Byron Froese, a dominé 14-8 à ce chapitre.

Malgré l’écart entre les deux formations, Price n’a pas eu à réaliser de spectaculaires acrobaties pour empêcher les Sénateurs d’ouvrir la marque.

Quant au Canadien, cinq de ses huit tirs au premier vingt sont venus des défenseurs. Chez les attaquants, Charles Hudon, deux fois, et Tomas Plekanec, ont été les seuls à tester Anderson. Et là encore, tester est un bien grand mot…

Si Claude Julien espérait voir ses joueurs mieux faire en début de deuxième, il a sûrement été déçu. Danault a écopé une pénalité après seulement 21 secondes de jeu et les Sénateurs en ont profité pour s’imposer.

N’eut été de Price, qui s’est mis en évidence deux fois coup sur coup contre Mike Hoffman pendant que Danault se trouvait au cachot, les hommes de Guy Boucher auraient brisé l’impasse.

Ils y sont parvenus avec un peu plus de cinq minutes à jouer à la période médiane grâce à Pageau, qui inscrivait ainsi son huitième but en carrière face au Tricolore.

C’est tout ce dont ont eu besoin les Sénateurs pour mettre fin à une séquence de cinq défaites contre le Canadien.

Les joueurs du Canadien sont restés à Ottawa après la rencontre et s’envoleront dimanche vers Vancouver pour le premier de trois matchs dans l’Ouest canadien mardi soir face aux Canucks.

Ce sera le premier rendez-vous entre les deux équipes cette saison. Les Canucks rendront la politesse au Canadien le dimanche 7 janvier.

Après une trêve de deux jours, la formation montréalaise sillonnera l’Alberta pour y affronter les Flames de Calgary, vendredi soir, et les Oilers d’Edmonton, le lendemain.

Les deux équipes albertaines ont tour à tour battu le Canadien, jeudi et samedi dernier, au Centre Bell. Les Flames avaient défait le Canadien 3-2 grâce à un but de Sean Monahan en prolongation tandis que les Oilers avaient corrigé le Tricolore 6-2 grâce à quatre buts en quelque 22 minutes de jeu contre Carey Price.