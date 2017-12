Chris Neil annonce sa retraite

Photo: Fred Chartrand La Presse canadienne

Ottawa — L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Chris Neil a officiellement annoncé sa retraite. Il a passé 15 saisons avec la formation de la capitale fédérale, inscrivant 112 buts et récoltant 138 mentions d’aide en 1026 matchs de saison régulière en carrière. L’ailier âgé de 38 ans et les Sénateurs ont rompu les ponts le printemps dernier, puisque Neil était devenu superflu dans le système de jeu de l’entraîneur-chef Guy Boucher. Il n’avait pas joué depuis le deuxième tour éliminatoire le printemps dernier. Bien qu’il ait reçu quelques offres de contrat l’automne dernier, Neil a déterminé qu’elles ne lui convenaient pas et il a donc pris une saison sabbatique.