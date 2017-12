Shea Weber souhaite revenir au jeu contre les Devils

En 24 parties cette saison, Weber a marqué 6 buts et ajouté 10 mentions d’assistance.

Après des absences répétées aux séances d’entraînement au cours de la dernière semaine, Shea Weber a retrouvé ses coéquipiers mercredi au Complexe sportif Bell, un signe qu’il est peut-être sur la voie de la guérison entière.

Jusqu’à maintenant cette saison, Weber a raté sept matchs en raison de blessures au bas du corps. Dans un premier cas, il a dû s’absenter de la rencontre du 9 novembre contre le Wild du Minnesota. Il a ensuite joué dans quatre matchs avant de manquer les six suivants à cause d’une autre blessure au bas du corps.

En 24 parties cette saison, Weber a marqué six buts et ajouté 10 mentions d’assistance. Son ratio défensif est de moins-9.

Weber a laissé entendre qu’il sera du match de jeudi, contre les Devils du New Jersey, au Centre Bell.

« Je n’envisage pas de m’absenter du match. Je n’ai fait qu’utiliser les journées de congé additionnelles que nous avions pour me préparer pour demain », a déclaré Weber, tout en rappelant qu’il est rare qu’un joueur évolue à cent pour cent de ses capacités.

Pas du genre à invoquer des excuses, Weber dit quand même avoir noté un peu plus d’entrain lors de la séance de mercredi.

« Le calendrier a été assez difficile avec des matchs tous les deux jours, et il me semble que les gars ont beaucoup plus d’énergie en ce moment. Souhaitons pouvoir utiliser cette énergie à bon escient demain. »

Les Devils

La visite des Devils, leur première cette saison, coïncide avec le dernier d’une séquence de cinq matchs à domicile. À compter de samedi, les hommes de Claude Julien disputeront sept rencontres d’affilée à l’étranger, à commencer avec la Classique LNH100 à la Place TD, à Ottawa.

Jusqu’à maintenant, le Canadien n’a pas su profiter de ce séjour devant ses partisans pour grimper au classement.

Après avoir rossé les Red Wings de Detroit 10-1, le Tricolore a subi trois défaites d’affilée aux mains des Blues de St. Louis, des Flames de Calgary et des Oilers d’Edmonton.

Quant aux Devils, après un éclatant départ qui leur a permis de signer neuf victoires en 11 rencontres, ils jouent à peine pour, 500 depuis et affichent un dossier global de 17-9-4 pour 38 points.