Les Oilers rossent le Canadien 6-2

Les déboires du Canadien de Montréal contre les formations de l’Association Ouest se sont poursuivis samedi soir alors que les Oilers d’Edmonton lui ont servi une sévère correction de 6-2 au Centre Bell.

Les Oilers ont profité d’une contre-performance de Carey Price, sa première depuis son retour au jeu il y a deux semaines, pour infliger un troisième revers consécutif au Canadien, après sa séquence de cinq victoires.

Jujhrar Khaira, ses 4e et 5e, Michael Cammalleri, (4e), et Milan Lucic (6e), face à son ancien entraîneur-chef Claude Julien, ont tour à tour battu le gardien du Canadien dans un intervalle d’à peine 22 minutes de jeu. Le but de Cammelleri, le premier de la rencontre, était son troisième face au Tricolore cette saison.

Alex Galchenyuk (7e), en deuxième période, et Phillip Danault (6e), avec un peu plus de quatre minutes à jouer au temps réglementaire ont offert la timide riposte.

À son huitième départ d’affilée, Price a donné l’impression d’être à court d’énergie et pas à point mentalement. Après avoir cédé sur le tir de Lucic à 2:24 de la deuxième période, le 14e des visiteurs, Price a été remplacé pendant un match pour la deuxième fois de la saison.

Antti Niemi a connu une bonne deuxième période, repoussant les 13 rondelles auxquelles il a fait face. Mais le défenseur Oscar Klefbom et Yohann Auvitu l’ont déjoué en l’espace de 30 secondes au tout début du troisième vingt, et le match venait de prendre fin 17 minutes avant sa conclusion officielle.

À sa première sortie depuis 22 novembre à Nashville, Niemi a bloqué 24 des 26 tirs dirigés vers lui.

Sous les yeux du légendaire Wayne Gretzky, assis dans les gradins, les Oilers l’ont emporté malgré une performance minimaliste de Connor McDavid, qui a récolté deux mentions d’aide. Il s’agissait de ses deux premiers points en carrière au Centre Bell.

Les Oilers ont aussi signé une sixième victoire à leurs sept dernières visites dans le château-fort du Canadien, malgré l’absence du gardien Cam Talbot et des défenseurs Adam Larsson et Andrej Sekera.

Après avoir été battu par David Rittich des Flames de Calgary jeudi soir, le Canadien s’est incliné face à un autre inconnu, Laurent Brossoit, qui s’est présenté avec un dossier de 1-5-1, une moyenne de buts alloués de 3,71 et un taux d’efficacité de, 877.

Brossoit n’a été que très peu testé alors qu’il n’a reçu que 24 tirs.

Le Canadien bénéficiera d’une longue pause avant de jouer son prochain match, jeudi soir contre les Devils du New Jersey et le jeune Nico Hischier.

Ce sera la dernière de cinq parties consécutives au Centre Bell avant une séquence de sept rencontres à l’étranger qui mènera la troupe montréalaise jusqu’à la Nouvelle Année. Cette séquence s’amorcera dans exactement une semaine alors que le Canadien affrontera les Sénateurs d’Ottawa dans le cadre de la Classique 100 de la LNH à la Place TD, un endroit aussi connu sous le nom du parc Landsdowne.