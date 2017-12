Le Canadien acquiert Adam Cracknell

Photo: Bruce Bennett / Getty Images / Agence France-Presse

Le Canadien a acquis l’attaquant Adam Cracknell des Rangers de New York en retour de l’attaquant Peter Holland jeudi, et il l’a immédiatement assigné au Rocket de Laval. Cracknell, qui est originaire de Prince Albert, en Saskatchewan, a inscrit deux buts et une mention d’aide en 15 matchs cette saison avec le Wolfpack de Hartford. L’ailier droit de 32 ans a également pris part à quatre rencontres avec les Rangers, ne récoltant aucun point. De son côté, Holland a marqué huit buts et obtenu 10 mentions d’aide en 20 parties avec le Rocket.