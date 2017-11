Le défenseur Jakub Jerabek rappelé du Rocket de Laval

Photo: Paul Chiasson La Presse canadienne

Le défenseur Jakub Jerabek a été rappelé par le Canadien mercredi matin. En 17 matchs avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine de hockey, le Tchèque de 26 ans a inscrit un but et récolté 10 passes. De plus, il présente un différentiel de plus 10 et a écopé d’un total de 16 minutes de pénalité. Il vient au deuxième rang des pointeurs chez les défenseurs de son équipe, et au dixième à travers la ligue. Jerabek, qui s’est joint au Tricolore en mai dernier, en sera à un premier séjour dans la LNH. Le Canadien disputait un deuxième match en autant de soirs mercredi, après avoir plié l’échine 3-1 devant les Stars de Dallas mardi soir. Le défenseur Shea Weber n’a pas pris part à la rencontre, et on ignore s’il sera de retour au jeu mercredi contre les Predators.