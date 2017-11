Carey Price de retour sur la glace

Il y avait plus de gardiens que de filets disponibles, lundi matin, au Complexe sportif Bell de Brossard.

Après une semaine d’absence, le gardien Carey Price a fait un retour sur la patinoire, quelque cinq minutes avant le début de la séance d’entraînement.

Après quelques gestes d’étirement, il s’est installé devant l’un des deux filets et a reçu des tirs de l’instructeur des gardiens, Stéphane Waite. Ses coéquipiers l’ont tour à tour rejoint, y compris Charlie Lindgren et Antti Niemi.

Price a partagé l’un des deux filets avec Niemi, a pris part à des exercices et a été appelé à stopper des tirs de ses coéquipiers. Il a paru à l’aise dans ses déplacements latéraux.

Il n’a pas rencontré les journalistes, mais il accompagne ses coéquipiers pour le périple de deux matchs en deux soirs à Dallas, mardi, et à Nashville le lendemain.

L’entraîneur-chef, Claude Julien, n’a pas voulu s’aventurer sur les possibilités qu’il participe au duel de mercredi à Nashville. Il s’est contenté de confirmer que Lindgren affrontera les Stars.

« Comme on dit, un pas à la fois. C’est encourageant qu’il se soit entraîné avec nous. Nous n’avons aucun scénario. Nous ne pouvons rien confirmer. Nous ne voulons pas nous avancer, c’est au jour le jour », a tranché Julien au sujet de Price.

Price avait également fait allusion la semaine dernière au rendement de Lindgren, qui lui permettait, avait-il noté, de se donner un peu plus de temps pour bien se rétablir.

Toutefois, Lindgren vient d’accorder cinq buts à chacune de ses deux dernières sorties et a même été remplacé par Niemi à mi-chemin de la troisième période de l’affrontement de samedi contre les Maple Leafs de Toronto alors que la marque était de 5-0.

À ce sujet, Julien a clairement établi que Lindgren n’avait rien à se reprocher.

« Avec un tel score, je pensais qu’il s’agissait d’une occasion pour Niemi de jouer et d’avoir une idée de ce qu’il peut nous apporter si jamais nous devons faire appel à ses services. Ça n’a rien à voir avec Lindgren. Il a bien joué jusqu’à maintenant, il a fait plusieurs arrêts importants et sur les buts qu’il a concédés à la fin, nous l’avons laissé tomber. »

Jouer avec patience

Les joueurs du Canadien ont pris la direction de Dallas en début d’après-midi, lundi, où ils retrouveront Alexander Radulov.

Radulov connaît un solide début de saison avec 19 points, dont sept buts. C’est six points de plus que Jonathan Drouin, Brendan Gallagher et Shea Weber, comeneurs chez le Tricolore à ce chapitre.

Le lendemain, à Nasvhille, ce sera au tour des défenseurs P.K. Subban et Alexei Emelin de renouer avec le Tricolore.

Le Canadien voudra faire oublier la fin en queue de poisson de son séjour de six matchs à domicile qu’il a complété avec une récolte de cinq points sur une possibilité de 12. Avec 18 points en 21 matchs, il se classe 14e dans l’Association Est et il a besoin de commencer à accumuler les victoires.

Samedi soir contre les Maple Leafs de Toronto, le Canadien a été victime de deux buts en 37 secondes au milieu de la deuxième période, et il ne s’en est jamais remis chemin faisant vers une dégelée de 6-0.

« Il faut garder notre concentration, ne pas paniquer et continuer de jouer à notre façon», a expliqué l’entraîneur-chef du Tricolore.

«Contre Toronto, on disputait un très bon match en première moitié et ç’a changé aussitôt que les Maple Leafs ont marqué un but, et encore plus après le deuxième. Nous avons senti l’urgence de devoir marquer tout de suite et dans ce temps-là, nous changeons notre style de jeu, les gars trichent ici et là et ça nous fait plus de tort que de bien. »