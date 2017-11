Canadien: le gardien Carey Price de retour sur la glace

Le gardien de but Carey Price photographié lors du match opposant le Canadien de Montréal aux Kings de Los Angeles le 26 octobre dernier.

Après une semaine d’absence, le gardien du Canadien de Montréal Carey Price a fait un retour sur la patinoire du Complexe sportif Bell, lundi matin.

Price s’est présenté sur la glace en compagnie de l’instructeur des gardiens Stéphane Waite quelque cinq minutes avant le début de la séance d’entraînement, qui devait exceptionnellement commencer à 10 h.

Après quelques gestes d’étirement, il s’est installé devant l’un des deux filets et reçu des tirs de Waite. Ses coéquipiers l’ont tour à tour rejoint, y compris les gardiens Charlie Lindgren et Antti Niemi.

Mardi dernier, Price avait rencontré les journalistes et avait déclaré qu’il allait prendre « une couple de jours » parce que la blessure mineure qu’il avait subie avant le match du 2 novembre au Minnesota tardait à guérir. Il avait cependant pris la peine d’ajouter qu’il jouerait s’il s’agissait d’un match des séries éliminatoires.

Price avait également fait allusion au rendement du jeune Charlie Lindgren, qui lui permettait, avait-il noté, de se donner un peu plus de temps pour bien se rétablir.

Toutefois, Lindgren vient d’accorder cinq buts lors de chacune de ses deux dernières sorties et a même été remplacé par Antti Niemi à mi-chemin de la troisième période de l’affrontement de samedi contre les Maple Leafs de Toronto.

La séance d’entraînement a également été marquée par la présence du défenseur David Schlemko, qui n’a toujours pas joué un seul match avec le Canadien en raison d’une blessure à une main survenue dès le premier jour du camp d’entraînement.

Les joueurs du Canadien s’envolent à 13 h en direction de Dallas où ils retrouveront Alexander Radulov mardi soir.

Radulov connaît un solide début de saison avec 19 points, dont sept buts. C’est six points de plus que Jonathan Drouin, Brendan Gallagher et Shea Weber, comeneurs chez le Tricolore à ce chapitre.

Le lendemain, à Nasvhille, ce sera au tour des défenseurs P.K. Subban et Alexei Emelin de renouer avec le Tricolore.

Le Canadien reviendra au Centre Bell, samedi, pour affronter les Sabres de Buffalo.