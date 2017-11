Nicolas Deslauriers de retour dans la LNH

Reconnu pour sa combativité et son jeu robuste, Deslauriers (#44 ici dans l'uniforme des Sabres de Buffalo) a participé à quatorze matchs avec le Rocket, récoltant trois buts et deux aides.

À 6 pieds 1 pouce et 215 livres, Nicolas Deslauriers possède un physique imposant et, dans le passé, il a démontré qu’il sait comment s’en servir. Mais Claude Julien croit que l’attaquant montréalais a bien plus à offrir et celui-ci a eu l’occasion de le démontrer dès jeudi soir contre les Coyotes de l’Arizona au Centre Bell.

Quelques minutes après avoir participé à la victoire du Rocket de Laval contre les Comets d’Utica mercredi soir à la Place Bell, Deslauriers a été informé qu’il allait devoir emprunter l’un des ponts qui surplombent la rivière des Prairies pour le premier match de sa carrière dans l’uniforme du Canadien.

« Ce n’est pas juste pour moi, mais c’est aussi pour ma famille et mes amis », a indiqué Deslauriers lorsque questionné sur ses impressions à l’idée de revêtir le chandail tricolore, après la brève séance d’entraînement des joueurs jeudi matin.

« C’est l’équipe qu’on regardait quand on était jeune et je vais fièrement porter le chandail non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m’entourent. Je suis ici pour faire un travail et je vais tout faire pour rester ici. Ce sera une sensation différente, mais en ce moment, j’essaie de ne pas trop y penser. Ce sont des choses qui ne m’affectent pas. »

Combatif

Reconnu pour sa combativité et son jeu robuste, Deslauriers a participé à quatorze matchs avec le Rocket, récoltant trois buts et deux aides. Il affiche un ratio défensif de plus-6 et a accumulé 16 minutes de punition.

« Je suis allé à Laval avec l’idée de travailler et en me disant que ce qui doit arriver arrivera. C’est arrivé hier soir [mercredi] et je suis super content. Les choses allaient bien pour moi cette saison, et je sais très bien ce que l’on attend de moi. Il ne faut pas que je sorte de mon élément, il faut que j’amène un peu de robustesse, comme je le fais depuis le début [à Laval] », a déclaré Deslauriers, qui a inscrit 12 buts et 18 mentions d’aide, avec 186 minutes de punition, en 211 matchs lors de ses quatre saisons avec les Sabres de Buffalo entre 2013 et 2017.

Commentaires positifs

Claude Julien a pu voir Deslauriers à l’oeuvre mercredi soir et il avait beaucoup de bonnes choses à dire à son sujet. Il avait également entendu des commentaires positifs de la part des dirigeants du Rocket.

« Il possède un physique imposant, il patine bien, mais c’est aussi un joueur qui joue de façon intelligente. Il prend de bonnes décisions et a fait beaucoup de bonnes choses à Laval.

« À Buffalo, de ce que nous avons vu, on l’envoyait frapper tout ce qui bougeait sur la patinoire. Je vois un joueur qui a beaucoup plus à offrir que ça », a décrit Julien, qui a aussi loué l’attitude de Deslauriers à Laval et le leadership qu’il a affiché.